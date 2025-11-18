Anzeige
Mehr »
Dienstag, 18.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Skyharbour übernimmt 100% Russell Lake - Startschuss für die nächste Uran-Rally?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
18.11.25 | 16:14
26,990 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Telekom
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
TecDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE TELEKOM AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,96026,97016:32
26,97026,98016:29
DZ Bank
18.11.2025 15:41 Uhr
348 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Deutsche Telekom: Starkes 3. Quartal und ein Kurs-Schnäppchen für 2026

Deutsche Telekom: Starkes 3. Quartal und ein Kurs-Schnäppchen für 2026


Die Deutsche Telekom festigt ihre Position als globaler Telekom-Leader mit führendem 5G-Netz in Schlüsselmärkten. Im 3. Quartal 2025 übertraf der Konzern die Erwartungen und erhöhte die EBITDA AL-Prognose auf 45,3 Mrd. Euro. Die Aktie lockt nach dem Kursrückgang auf 27 Euro mit über 4 % Dividendenrendite und einem KGV von 12,2. Wachstumspotenziale in den nächsten Jahren lauern bei Glasfaser und Kundengewinnen in den USA.

Ein globaler Gigant im Telekomsektor

Deutsche Telekom ist nicht nur der größte Telekommunikationsanbieter in Deutschland, sondern eine der weltweit führenden Marken in der Branche. Als Mutterkonzern von T-Mobile in den USA und Magenta Telekom in Europa bietet sie ein breites Spektrum an Dienstleistungen: von Mobilfunk und Festnetz über Breitband-Internet bis hin zu Cloudlösungen und IT-Services für Unternehmen. Was die Telekom besonders auszeichnet, ist ihre dominante Position im 5G-Netzausbau. Sie betreibt das führende 5G-Netz in den USA, Deutschland und der EU, was sie von Wettbewerbern wie Vodafone oder AT&T abhebt. Mit Millionen Kunden weltweit, darunter ca. 140 Mio. in den USA und mehr als 70 Mio. in Deutschland, profitiert der Konzern von einer stabilen, diversifizierten Kundenbasis, die Resilienz in volatilen Märkten gewährleistet. Im Vergleich zu Konkurrenten zeichnet sich die Telekom durch ihre starke Präsenz in wachstumsstarken Märkten aus, insbesondere durch die Integration von T-Mobile, die den US-Markt dominiert.





Endlos Turbo Long 17,1841 open end: Basiswert Deutsche Telekom

DJ6CJU
Quelle: DZ BANK: Geld 18.11. 08:06:26, Brief 18.11. 08:06:26
9,84 EUR9,90 EUR -2,09%Basiswertkurs: 27,240 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 17.11.
Basispreis17,1841 EURKnock-Out-Barriere17,1841 EUR
Hebel2,73xAbstand zum Basispreis in %36,92%
Abstand zum Knock-Out in %36,92%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.