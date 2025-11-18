Deutsche Telekom: Starkes 3. Quartal und ein Kurs-Schnäppchen für 2026
Ein globaler Gigant im Telekomsektor
Deutsche Telekom ist nicht nur der größte Telekommunikationsanbieter in Deutschland, sondern eine der weltweit führenden Marken in der Branche. Als Mutterkonzern von T-Mobile in den USA und Magenta Telekom in Europa bietet sie ein breites Spektrum an Dienstleistungen: von Mobilfunk und Festnetz über Breitband-Internet bis hin zu Cloudlösungen und IT-Services für Unternehmen. Was die Telekom besonders auszeichnet, ist ihre dominante Position im 5G-Netzausbau. Sie betreibt das führende 5G-Netz in den USA, Deutschland und der EU, was sie von Wettbewerbern wie Vodafone oder AT&T abhebt. Mit Millionen Kunden weltweit, darunter ca. 140 Mio. in den USA und mehr als 70 Mio. in Deutschland, profitiert der Konzern von einer stabilen, diversifizierten Kundenbasis, die Resilienz in volatilen Märkten gewährleistet. Im Vergleich zu Konkurrenten zeichnet sich die Telekom durch ihre starke Präsenz in wachstumsstarken Märkten aus, insbesondere durch die Integration von T-Mobile, die den US-Markt dominiert.
