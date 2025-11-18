© Foto: DALL-E

Alle schauen gebannt auf diesen Tag: Am Mittwoch veröffentlich Nvidia nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen. Aber: Was passiert nach den Earnings? Fällt der derzeit empfindliche Markt weiter?"Wir alle wissen eines, und diese Woche beschäftigt die Händler nur ein Thema: die Quartalszahlen von Nvidia", sagt Jay Woods, Chefmarktstratege bei Freedom Capital Markets gegenüber CNBC. "Das ist keine Übertreibung, es sind die wichtigsten Quartalszahlen des Jahres. Warum? Weil Nvidia fast 8 Prozent des S&P 500 ausmacht." Das Unternehmen hat die 5-Billionen-Marke geknackt. Ist es damit überbewertet? Viele Experten halten Nvidias Aktie für fair bewertet im Vergleich zu unserem langfristigen …