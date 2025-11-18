Der US-Pharmakonzern Pfizer Inc. hat die Emission von Anleihen in US-Dollar gestartet, um die milliardenschwere Übernahme des Biotech-Startups Metsera Inc. zu finanzieren. Es ist das erste Anleihenangebot von Pfizer seit über zwei Jahren und kommt kurz nach dem Sieg im Bieterkampf gegen den Rivalen Novo Nordisk A/S. Der Erlös soll nicht nur die Akquisition unterstützen, sondern auch zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Refinanzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
