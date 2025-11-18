Der Medizintechnik-Riese Medtronic hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 besser abgeschnitten als vom Markt erwartet und schraubt die Jahresziele nach oben. Vor allem das Segment "Cardiac Ablation Solutions" wächst kräftig. Anleger treiben die Medtronic-Aktie an der Wall Street auf ein neues 52-Wochen-Hoch.Im zweiten Jahresviertel (welches am 24. Oktober geendet hat) steigerte Medtronic den Umsatz um 6,6 Prozent auf 8,96 Milliarden Dollar, Analysten hatten hingegen nur 8,87 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
