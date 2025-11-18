Der Medizintechnik-Riese Medtronic hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 besser abgeschnitten als vom Markt erwartet und schraubt die Jahresziele nach oben. Vor allem das Segment "Cardiac Ablation Solutions" wächst kräftig. Anleger treiben die Medtronic-Aktie an der Wall Street auf ein neues 52-Wochen-Hoch.Im zweiten Jahresviertel (welches am 24. Oktober geendet hat) steigerte Medtronic den Umsatz um 6,6 Prozent auf 8,96 Milliarden Dollar, Analysten hatten hingegen nur 8,87 Milliarden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.