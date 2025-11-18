Nvidia bleibt nach einer beeindruckenden Kursrallye eines der meistdiskutierten Schwergewichte an der Börse. Die Aktie hat seit Jahresbeginn kräftig zugelegt - doch nun mehren sich Zweifel, ob der Höhenflug noch mit den Fundamentaldaten Schritt halten kann. Nvidias Höhenflug und der wachsende Zweifel Die Aktie des kalifornischen GPU-Spezialisten Nvidia konnte seit Ende März zwischenzeitlich rund 130 % gewonnen. Der Tech-Konzern gilt seit langem als ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.