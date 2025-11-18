© Foto: Dall-E

Amazon und die Cloud-Dienste von Microsoft stehen im Zentrum von drei Untersuchungen der Europäischen Kommission. Diese soll prüfen, ob sie gegen Wettbewerbsregeln verstoßen, teilte die Regierungsbehörde am Dienstag mit.Zwei der Untersuchungen werden demnach bewerten, ob Amazon Web Services und Microsoft Azure als "Torwächter" im Sinne des Digital Markets Act eingestuft werden sollten. Als "Torwächter" werden Firmen mit einer marktbeherrschenden Stellung bezeichnet. Eine solche Einstufung würde eine stärkere Kontrolle und strengere Auflagen zur Förderung des Wettbewerbs in diesem Sektor nach sich ziehen. Eine Entscheidung solle innerhalb der nächsten zwölf Monate fallen. Microsoft erklärte, …