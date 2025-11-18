Einen Tag bevor Nvidia seine Quartalszahlen veröffentlichen wird, hat der wertvollste Konzern der Welt einen neuen Mega-Deal mit Microsoft bekanntgegeben. Die beiden Big-Tech-Unternehmen wollen gemeinsam massiv in den KI-Spezialisten Anthropic investieren. Einmal mehr geht es um Milliardenbeträge.Konkret soll Nvidia bis zu zehn Milliarden Dollar und Microsoft bis zu fünf Milliarden Dollar für Anthropic bereitstellen. Im Gegenzug verpflichtet sich Anthropic, Azure-Rechenkapazitäten im Umfang von ...

