Besonders aggressive Gruppen von Schimpansen pflanzen sich offenbar erfolgreicher fort. Die Erkenntnis könnte erklären, warum manche Tiere gewalttätig gegenüber Artgenossen werden. Schimpansen können mit tödlichen Angriffen auf benachbarte Gruppen ihren Fortpflanzungserfolg erhöhen. Das zeige ein Beispiel aus Uganda, wie Forschende im Fachmagazin «PNAS» berichten. Durch die Attacken hätten die Schimpansen ihr Territorium ausweiten können und mehr ...

