Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Tagen von ihren Hochs bei über 210 US$ deutlich korrigiert. Hat sich durch den Rücksetzer um fast -15% nun eine Top-Einstiegschance ergeben oder sollten Anleger besser an der Seitenlinie bleiben? Darum steht Nvidia unter Druck Aktuell herrscht sehr viel Unsicherheit am Markt. Sinkende Zinssenkungserwartungen und mehrere Stimmen, die vor den hohen Aktienbewertungen warnen, sorgen für ein deutliches Risk-off-Sentiment. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
