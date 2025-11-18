Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Tagen von ihren Hochs bei über 210 US$ deutlich korrigiert. Hat sich durch den Rücksetzer um fast -15% nun eine Top-Einstiegschance ergeben oder sollten Anleger besser an der Seitenlinie bleiben? Darum steht Nvidia unter Druck Aktuell herrscht sehr viel Unsicherheit am Markt. Sinkende Zinssenkungserwartungen und mehrere Stimmen, die vor den hohen Aktienbewertungen warnen, sorgen für ein deutliches Risk-off-Sentiment. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.