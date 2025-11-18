Die AMD-Aktie rückt zunehmend in den Fokus, weil der Chipkonzern mit klarer Wachstumsstrategie und technologischen Fortschritten gezielt Marktanteile im lukrativen KI-Datacenter-Geschäft erobern will. Während Nvidia die Branche dominiert, zeichnet sich ab, dass AMD mit neuen Produkten, einem erstarkenden Software-Ökosystem und ehrgeizigen Ausbauplänen zu einem der wichtigsten Herausforderer avanciert. AMD zeigt Investoren seinen Zukunftspfad Auf ...

