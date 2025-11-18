Bern - Werbung für Online-Anlagebetrug ist im ersten Halbjahr 2025 bei Kriminellen zunehmend beliebt geworden. Von markant mehr Delikten dieser Art hat der Bund Kenntnis. Die Zahl der Meldungen zu Cyberkriminalität insgesamt blieb auf hohem Niveau stabil. Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) registrierte im ersten Halbjahr 2025 rund 35'700 Meldungen zu Delikten im Cyberraum, wie es am Dienstag mitteilte. 58 Prozent davon betrafen Betrugsversuche. ...

