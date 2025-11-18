In Bremen wurden Tesla Supercharger und zwei dazugehörige Schaltschränke in Brand gesetzt. In einem anonymen Bekennerschreiben geben der oder die möglichen Täter den "Kampf gegen Kolonialismus und Kapitalismus" als Grund an. Zerkratzte und verschmierte Displays oder abgeschnittene Kabel - dass die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge Vandalismus oder anderen Straftaten zum Opfer fällt, ist leider nichts Neues. Besonders die Kabel-Diebstähle an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net