Der DAX hat seine Korrektur am Dienstag fortgesetzt und ist auf das niedrigste Niveau seit Juni gefallen. Am Nachmittag rutschte der Leitindex im Tief bis auf 23.085 Punkte ab und schloss schließlich 1,74 Prozent unter seinem Vortagesschlusskurs bei 23.180,53 Zählern. Auch der MDAX geriet kräftig unter Druck und brach um satte 2,04 Prozent auf 28.493,43 Punkte ein.Belastet wurden die Märkte vor allem von der Nervosität vor den US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag. Anleger fürchten zunehmend, dass ...

