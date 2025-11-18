Paris/London/Zürich - Der Abwärtstrend an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag beschleunigt. Die anhaltende Unsicherheit an den Märkten über die wirtschaftliche Lage in den USA und das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed lastete noch schwerer auf den Kursen als zum bereits schwachen Wochenauftakt. So büsste der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 weitere 1,88 Prozent auf 5.534,71 Punkte ein. Das war der grösste Tagesverlust seit Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab