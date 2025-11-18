DJ SAP will enger mit französischen KI-Unternehmen zusammenarbeiten

DOW JONES--SAP will enger mit französischen KI-Unternehmen zusammenarbeiten. Wie das DAX-Konzern mitteilte, beinhalten diese Pläne sowohl neue als auch vertiefte Partnerschaften mit Bleu, Capgemini und Mistral AI. Ziel dieser Zusammenarbeit sei es, SAPs Expertise bei Unternehmensanwendungen mit dem KI-Ökosystem Frankreichs zu vereinen. Damit sollen sichere, skalierbare und KI-gestützte Cloud-Lösungen entwickelt werden, die den Schutz von Daten und geistigem Eigentum gewährleisten und zugleich die digitale Transformation Europas vorantreiben, erklärte der Softwarekonzern.

"Die Wettbewerbsfähigkeit Europas beruht darauf, kompromisslos innovativ zu sein - und dazu müssen technologische Spitzenleistungen mit echter digitaler Souveränität Hand in Hand gehen", sagte SAP-CEO Christian Klein. "Durch unsere Zusammenarbeit mit dem herausragenden französischen KI-Ökosystem trägt SAP dazu bei, eine vertrauenswürdige digitale Basis für Europa zu schaffen. So fördern wir offene Innovation, schützen Daten und stellen sicher, dass Technologie dem Menschen und dem Fortschritt zugute kommt."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 13:14 ET (18:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.