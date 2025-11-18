Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat Vorwürfe gegen die Weimer Media Group und die Ludwig-Erhard-Gipfel des Unternehmens zurückgewiesen. "Natürlich sind Minister nicht käuflich", sagte Weimer der "Welt" (Mittwochausgabe). "Das sind nicht zutreffende Behauptungen, gegen die juristisch vorgegangen werden wird."



Weimer erklärte, er habe sich vollständig aus der Weimer Media Group zurückgezogen. "Ich habe den Verlag mit Eintritt in die Regierung verlassen, mein Geschäftsführermandat niedergelegt und das im Handelsregister eintragen lassen", sagte er.



Eine "glasklare Trennung" bestehe zwischen seiner Tätigkeit als Minister und der seiner Ehefrau als Verlegerin. Den Vorschlag, die Gipfel während seiner Amtszeit auszusetzen, wies er zurück. "Das käme einem Berufsverbot für meine Frau gleich", so Weimer.





© 2025 dts Nachrichtenagentur