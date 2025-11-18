Wie ich auf diesem Blog schon oft geschrieben habe, kaufe ich hauptsächlich Qualitätsaktien mit starken Marken und lasse sie einfach liegen. Meine Kernstrategie ist und bleibt Buy-and-Hold - das gilt für den Großteil meines Depots. Ich setze auf echte Marktführer mit einem breiten Burggraben, die ihre Qualität über Jahrzehnte bewiesen haben und durch stabile, oft beeindruckende Kursverläufe überzeugen. Den Markt zu timen - also beispielsweise am ...

