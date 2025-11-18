Die wichtigsten US-Indizes sind am Dienstag erneut unter Druck geraten. Der Dow Jones rutschte um 1,07 Prozent auf 46.091 Punkte ab - den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Auch der breite S&P 500 verlor 0,83 Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 mit einem Minus von 1,20 Prozent auf 24.503 Punkte ebenfalls auf ein Tief seit Oktober fiel.Die Anleger fürchten nicht nur eine abkühlende US-Wirtschaft, sondern auch, dass die Fed den Zinssenkungszyklus womöglich bereits beendet haben könnte. ...

