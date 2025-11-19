Bei den 20. World Branding Awards wurden die Erfolge und Leistungen führender Marken in nationalen, regionalen und globalen Kategorien gewürdigt. In der Ausgabe 2025-2026 wurden über 1.092 Marken aus 66 Ländern als "Marke des Jahres" nominiert. Aus dieser anspruchsvollen Auswahl gingen weniger als 100 Marken als Gewinner hervor, die in den drei Bewertungskategorien die höchsten Qualitätsstandards repräsentieren.

Die World Branding Awards Ceremony fand zum ersten Mal außerhalb Londons statt und brachte ihre globale Präsenz ins Osaka City Museum of Fine Arts. Über 80 internationale Gäste nahmen an der Feier teil, die von Allie Sakakibara moderiert und durch eine Keynote von Miho Noguchi über immersive Markenerlebnisse bereichert wurde.

Als globale Gewinner im Bereich Branding in verschiedenen Branchen wurden IKEA (Schweden), Lurpak (Dänemark), Nike (USA), Sennheiser (Deutschland) und Yakult (Japan) ausgezeichnet.

Zu den Gewinnern aus Deutschland zählen Birkenstock, Bosch, Drogerie Markt, Edeka, Gardena, Schöner Wohnen, Sennheiser und Volkswagen. Weitere Gewinner auf nationaler Ebene sind Absolut (Schweden), Airland (Hongkong), Boots (Vereinigtes Königreich), Café Amazon (Thailand), Walkers Crisps (Vereinigtes Königreich), Evolene (Indonesien), Emperador Brandy (Philippinen), Flimty (Indonesien), KOI Thé (Singapur), Munchy's (Malaysia), Royal Umbrella (Thailand), Spritzer (Malaysia), Tesco (Vereinigtes Königreich) und Thai Life Insurance (Thailand).

Nur 20 Marken erhielten die Auszeichnung "Regional Tier", mit der ihr Einfluss in vier oder mehr Ländern auf drei oder mehr regionalen Märkten gewürdigt wurde: Amarula (Südafrika), M-150 (Thailand), MR DIY (Malaysia), Nippon Rent-A-Car (Japan), Tsui Wah (Hongkong), Vitaday (Thailand) und Watsons (Malaysia).

"Die World Branding Awards gehen über die Würdigung von Erfolgen hinaus wir stellen die unermüdlichen Anstrengungen, die Visionen und die emotionale Resonanz dahinter in den Vordergrund. "Jede Marke wird weltweit auf ein Podest gestellt und nicht nur für das anerkannt, was sie verkauft, sondern auch für das, wofür sie steht", sagte Richard Rowles, Vorsitzender des World Branding Forum.

Mehr als 91.000 Verbraucher haben sich in diesem Jahr weltweit am Nominierungsverfahren beteiligt. Im Durchschnitt gibt es in jedem Land nur fünf Gewinnermarken, was belegt, dass der Gewinn eines World Branding Award eine bemerkenswerte Leistung ist.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der Gewinner finden Sie unter awards.brandingforum.org.

ÜBER DIE WORLD BRANDING AWARDS

Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding Forum, einer eingetragenen gemeinnützigen Organisation. Die Auszeichnungen würdigen die Leistungen einiger der weltweit besten Marken.

SOZIALE MEDIEN

Facebook: https://www.facebook.com/worldbrandingforum/

Twitter: https://twitter.com/WorldBranding

Instagram: https://www.instagram.com/worldbranding/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/world-branding-forum

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251117885839/de/

Contacts:

KONTAKT zur REDAKTION

E-Mail: editorial@brandingforum.org