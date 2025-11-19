Bei Gold geht noch mehr...: Fundamentalfaktoren feuern Goldpreis weiter an!

Anzeige / Werbung

Während der Goldpreis historische Marken im Stakkato knackt, bleibt die Nachfrage ungebrochen. Inmitten dieses langfristigen "Bullenritts" positionieren sich angehende Produzenten wie Fury Gold Mines besonders prominent.

im dritten 2025 erreichte die Goldnachfrage mit 1.313 Tonnen im Wert von 146 Mrd. USD den höchsten Quartalstand seit ihrer Aufzeichnung durch den World Gold Council1- und das trotz eines Rekord-Goldpreises.

Ein besonders starker Treiber hinter diesem Appetit nach dem glänzenden Metall waren die Zentralbanken, die zwischen Juli und Oktober 2025 insgesamt 225 Tonnen Gold in ihre "Safes" deponierten, ein Plus von satten 28% gegenüber Q2 2025.

Gleichzeitig legten auch goldbesicherte ETFs mächtig nach und fügten ihren Beständen weitere 222 Tonnen hinzu. Damit erreichten die weltweiten Gold-ETF-Zuflüsse sage und schreibe 26 Mrd. USD an Wert.

Dass sich dieser Run auf Gold verlangsamen wird, davon gehen Analysten nicht aus. Im Gegenteil: Angesichts anhaltender Inflationsängste, einer hohen Staatsverschuldung und wahrscheinlich weiterer Zinssenkungen seitens der Fed, setzt der Markt eher auf ein anhaltendes Goldpreis-Hoch, bei dem mögliche Schwankungen als ein Luftholen für den nächsten fulminanten Anstieg gesehen werden können, so wie im Jahr 2006. Nächster Halt könnte dabei die magische Marke von 4.700,- USD/Unze sein.

Folgt der Goldpreis auch weiterhin dem Muster der Goldpreisrallye 2006?

Quelle: Wells Fargo Investment Institute, November 2025 - Kalendertage vor und nach den Goldpreishochs 2006 und 2025

Mit Blick auf dieses langfristige Festsetzen auf hohem Niveau rücken gute Explorationsgesellschaften und angehende Goldproduzenten wie Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) mit seinem kanadischen Power-Portfolio noch prominenter in den Fokus von Investoren, die auf Wertezuwachs und kräftige Hebelwirkung setzen.

Bombastische Bohrerfolge auff "Eau Claire'!

Während die Goldpreisdynamik weiter an Fahrt gewinnt, legt auch Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) den nächsthöheren Gang bei der Exploration seines 100% unternehmenseigenen, 24.000 Hektar großen Portfolio-Sahnehäubchens "Eau Claire' im hochgradigen "Eeyou Istchee'-Territorium in James Bay, Quebec, ein. Die Basis für das jetzt begonnene 10.000 m-Bohrprogramm bilden Empfehlungen, die aus der kürzlich veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie abgeleitet wurden und sich vor allem auf den abbaubaren Teil von "Eau Claires' rekordverdächtiger Ressource beziehen.

Der Fokus der jetzt begonnenen Herbst- und Winterbohrungen liegt dabei klar auf einem satten Ressourcenwachstum und auf der weiteren Optimierung des Minenplans.

Genauer gesagt, sollen die Ressourcen entlang hochgradiger Ausläufer erweitert und die aktuelle Ressource außerhalb des abbaubaren Teils verbunden werden, mit dem Ziel, noch mehr der vorhandenen Goldunzen in ein potenzielles Entwicklungsszenario miteinzubeziehen. Nicht zuletzt geht es beim aktuellen Bohrprogramm auch darum, zusätzliche Möglichkeiten für ein weiteres Ressourcenwachstum zu integrieren.

Quelle: Fury Gold Mines

Kurzum: Ein fettes Potenzial-Plus steht ganz zentral auf Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) Radar.

Wohlgemerkt ergab die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für "Eau Claire' vom September 2025 einen Nettogegenwartswert von phänomenalen 554 Mio. CAD (bei einem Diskontsatz von 5%) und eine interne Verzinsung von 41%, beides nach Steuern.

Niedrige Kosten, geballte Produktionspower: "Eau Claires' Wirtschaftlichkeit auf einen beeindruckenden Blick:

Quelle: Fury Gold Mines

Während ihrer Lebensdauer von derzeit 11 Jahren soll die geplante Mine bei "Eau Claire' insgesamt satte 834.000 Unzen Gold bzw. 75.800 Unzen pro Jahr bei durchschnittlich hochgradigen 4,46 g/t Au produzieren. Diese Produktionspower fallen mit "All-in'-Kosten von gerade einmal 1.140,- USD/Unze und einer Anfangsinvestition (Capex) von nur 117 Mio. USD zudem sehr sparsam aus. Zusammen mit der mega-schnellen Amortisationszeit nach Steuern von 2,5 Jahren, zeigt sich darin, dass "Eau Claire' für pure Profitabilität steht.

Der Weg hin zu einer schnell und kostengünstig umsetzbaren vorläufigen Machbarkeitsstudie ist dabei mit minimalen Umwandlungsbohrbedarf verbunden, da mit 76% über drei Viertel der Ressourcen im Minenplan der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie in die Kategorie "gemessen und angezeigt" fällt.

Alles in allem werden die Weichen hin zur Entwicklungsphase von "Eau Claire' jetzt also noch genauer justiert, was die Spannung auf die Ergebnisse des aktuellen Herbst-Winter-Bohrprogramms steigen lässt.

Vielversprechendes Seltene-Erden-Potenzial auf "Kipawa'!

Ende April meldete Fury Gold (WKN: A2QFEP) den Abschluss der Übernahmen von Quebec Precious Metals. Mit dem Deal ging auch eine 68%-Beteiligung am Seltene-Erden-Projekt "Kipawa' in Quebec in Furys Portfolio über.

Quelle: Fury Gold Mines

Ein strategischer Geniestreich, auch mit Blick auf die Diversifizierung des ansonsten eher auf Edelmetalle fokussierten dynamischen kanadischen Explorers. Schließlich hatte die kanadische Regierung jüngst vermeldet, dass sie - ähnlich wie die USA - plant, Anteile an eben solchen Seltene-Erden-Projekten zu kaufen und die Genehmigungsprozesse für diese Vorhaben zu beschleunigen.

Dabei steht die Sicherung der Versorgung Kanadas mit diesen essenziellen Mineralien und die Unabhängigkeit von Importen aus China klar im Vordergrund. Allein die Critical Minerals Strategydes Landes hat 3,8 Mrd. CAD in ihrem Fördergelder-Topf, um diese Ziele zu erreichen.

Das Seltene-Erden-Oxide-Potenzial der "Great White North'-Nation ist mit geschätzten Ressourcen und Reserven von 15,2 Millionen Tonnen in jedem Fall mehr als immens.

Quelle: https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/rare-earth-elements-facts

Mit "Kipawa' hat sich Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) nun also einen saftigen Teil dieses Kuchens gesichert, der zudem auf historischen "nachgewiesenen und wahrscheinlichen' Reserven von 19,8 Millionen Tonnen mit herausragenden 0,411% Gesamt-Seltenerdoxide ("Total Rare-Earth Oxides', "TREO') sitzt. Um dieses und weiteres Potenzial zu heben, definiert Fury nun systematisch die nächsten Schritte.

Einer für die erste Phase am wichtigsten ist die jetzt abgeschlossene Einrichtung eines neuen Gemeinderats, dem Vertretern der lokalen Bevölkerung und der First Nations ebenso wie Vertreter von Fury angehören. Zusammen mit der Regierung von Quebec wird dieser Rat die nächsten Phasen der Projektentwicklung erarbeiten.

Grandiose Mineralisierungserweiterung bei "Committee Bay'!

Parallel zu den erstklassigen Fortschritten auf "Eau Claire' treibt Fury Gold (WKN: A2QFEP) auch die Entwicklung seiner Portfolio-Perle "Committee Bay' entschlossen und sehr erfolgreich voran.

Quelle: Fury Gold Mines

So konnte die Mineralisierung in der dortigen "Three Bluffs'-Scherzone nun erheblich erweitert und damit das Zielgebiet "Raven' bestätigt werden. Bei dem etwa 2.778 m umfassenden Bohrprogramm durchschnitten gleich vier der insgesamt sechs Bohrlöcher eine Goldmineralisierung über eine Streichlänge von imposanten 315 m mit mineralisierten Mächtigkeiten von bis zu 19,5 m.

Im Detail betrachtet, lieferte das beeindruckende "Best-of' unter anderem herausragende 5,73 g/t Au über 3,0 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 1,18 g/t Au über 19,5 m (Bohrung 25TB155).

Quelle: Fury Gold Mines

Die beiden übrigen Bohrlöcher untersuchten über eine Gesamtlänge von 737 m den südlichen Kontakt der 8 km langen "Raven'-Scherzone. Bei vergangenen Bohrungen konnten hier großartige Gehalte von bis zu 12,60 g/t Au über 5,49 m und 31,1 g/t Au über 2,8 m mit einer über 1,4 km definierten, zutage tretenden Goldmineralisierung geliefert werden.

Diesen historischen Highlights stand das aktuelle Bohrloch 25RV015 mit seinen fantastischen 4,59 g/t Au über 1,5 m in kaum etwas nach, und das gerade einmal 330 m entfernt von den vergangenen Bohrerfolgen.

Quelle: Fury Gold Mines

Erweiterungen und Entwicklungen voraus!

Tim Clark, CEO von Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP), wertet die erstklassigen Entwicklungen und Erfolge der jüngsten Bohrungen bei "Eau Claire' und "Committee Bay' strategisch und perspektivisch als Auftrag für weiteres Wachstum:

"Mit dem Start der nächsten Phase der Bohrungen bei "Eau Claire' setzen wir unseren Kurs in Richtung der Entwicklung dieses vielversprechenden Projekts entschlossen fort. Parallel dazu gehen wir gemeinsam mit den First Nations und den lokalen Gemeinden die Evaluierung von "Kipawa' als Seltene-Erden-Projekt mit großem Potenzial an. Die Erweiterung der Mineralisierung bei "Three Bluffs' schließlich unterstreicht das Potenzial dieses erstklassigen Assets, was die Entdeckung noch größerer Goldzonen betrifft. Insgesamt sind wir auch damit bestens positioniert, um von der anhaltenden Dynamik des Goldmarkts und der zunehmenden Wichtigkeit inländischer Seltene-Erden-Projekte für Kanadas Kritische-Mineralien-Strategie zu profitieren."

Fazit:

Der Appetit nach Gold als sicherer Hafen kennt in Zeiten hoher Inflation, fragiler geopolitischer Strukturen und weiterer Zinssenkungen aktuell kaum Grenzen. Umso mehr richtet sich die Aufmerksamkeit von wachstumsorientierten Investoren nach hungrigen Entwicklern wie Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP), nicht zuletzt auch, weil das Unternehmen über ein diversifiziertes Projekt-Portfolio verfügt. Der Fokus liegt dabei auf die kanadischen Tier-1-Gold-Hotspots Quebec und Nunavut, mit Projekten, die mit hochgradigen Ressourcen ausgestattet und quasi nahtlos an eine moderne Infrastruktur angebunden sind, was mögliche Projektrisiken reduziert.

Hinzu kommt, dass Fury Gold (WKN: A2QFEP) unter anderem mit der geplanten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für "Eau Claire' über einen kraftvollen Wertezuwachshebel verfügt und auch finanziell (mit rund 22 Mio. CAD) bestens für weiteres Wachstums aufgestellt ist.

Angesichts der auch langfristig möglichen Goldpreisrallye weist Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) enormes Aufwärtspotenzial bei seiner Bewertung auf. Wer dieses im vollen Umfang und zu einem noch niedrigen Preis mitnehmen will, sollte jetzt einsteigen, bevor der Run auf dieses TOP-Unternehmen beginnt.

Quellen: Rury Gold Mines Unternehmenspräsentation und Pressemeldungen,

1https://www.gold.org/news-and-events/press-releases/gold-breaks-records-investors-seek-shelter-market-turbulence

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoff-Preise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe, Explorationsfortschritte

