MERCEDES - Der Autohersteller Mercedes beerdigt seine Luxusstrategie. Statt sich auf margenstarke Fahrzeuge der Oberklasse zu fokussieren, will Mercedes-Chef Ola Källenius nun Premiumautos in allen Preisklassen bauen, wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfahren hat. Auch auf der Internetseite des Unternehmens ist seit Freitagnachmittag nicht mehr zu erkennen, dass sich Mercedes vor allem als Luxusmarke definiert. Eine offizielle Kommunikation zu dem Strategieschwenk gab es zunächst nicht. (Handelsblatt)

November 19, 2025

