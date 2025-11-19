In Deutschland geht in vielen Branchen seit Monaten die Angst um: Wie viele Arbeitsplätze stehen noch auf dem Spiel? Vor allem bei Zulieferern der Autoindustrie im Südwesten, wo Mercedes-Benz, Porsche und andere Industriegiganten mit dem Marktumfeld und der eigenen Strukturschwäche kämpfen, wächst die Sorge. Auch in den USA gab es zuletzt einige Anzeichen für eine schlechtere Wirtschaftslage. Am Markt haben sich diese Anzeichen jedoch nicht bemerkbar gemacht - im Gegenteil: Die Wahrscheinlichkeit für eine US-Zinssenkung im Dezember schwand zuletzt deutlich. Wenn Ende der Woche Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden, die schlecht sind, könnte sich das schlagartig ändern - und Gold zu einer neuen Rally verhelfen.

