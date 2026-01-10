Gold reitet Anfang 2026 auf einer frühen Welle. Kann sie anhalten - und was kommt als Nächstes für Tesoro Gold und Barrick Mining?

Anzeige / Werbung

Edelmetalle setzen ihre historische Rallye zum Jahresbeginn fort und schärfen den Ausblick sowohl für aufstrebende Entwickler als auch für globale Produzenten.

Gold startete 2026 mit fester Tendenz und verlängerte damit eine der stärksten Haussephasen in der modernen Rohstoffgeschichte. Die Preise hielten sich Anfang Januar über 4.300 US-Dollar je Unze, nicht weit entfernt von den Rekordhochs des späten Vorjahres, da sich Investoren weiterhin auf niedrigere US-Zinsen und ein fragiles geopolitisches Umfeld einstellten.

Damit wurde ein bemerkenswertes Jahr 2025 gekrönt, in dem Gold um 64% zulegte und seine Rolle sowohl als Absicherung gegen makroökonomische Risiken als auch als Profiteur veränderter Geldpolitik festigte. Händler rechnen inzwischen mit mindestens zwei Zinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr - ein Umfeld, das typischerweise nicht verzinsliche Anlagen wie Gold begünstigt.

Die Treiber der Goldstärke sind gut bekannt, aber selten so synchron. Sinkende Zinserwartungen haben die Opportunitätskosten des Haltens von Gold reduziert, während anhaltende Sorgen über die US-Verschuldung, Unsicherheiten in der Handelspolitik sowie fortdauernde Konflikte im Nahen Osten und in Osteuropa die Nachfrage nach sicheren Häfen verstärkt haben.

Warum höhere Goldpreise wichtig sind - von Juniors bis zu Majors

Anhaltende Preise deutlich über historischen Normen verändern die Branche auf allen Ebenen. Für Junior- und Mid-Tier-Unternehmen erhöhen höhere Goldpreise die Projektmargen, verbessern die Finanzierungsbedingungen und verkürzen den Weg von der Entdeckung zur Entwicklung. Vermögenswerte, die zuvor als grenzwertig galten, können rasch wirtschaftlich werden.

Gleichzeitig erleben große Produzenten einen spürbaren Anstieg der freien Cashflows. Da die Kosten kurzfristig weitgehend fix sind, schlagen steigende Goldpreise direkt im Ergebnis durch und verschaffen den Bilanzen sowie den Kapitalallokationsstrategien neue Flexibilität.

Tesoro Gold und die Hebelwirkung des Zyklus

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) ist ein klares Beispiel dafür, wie Junior-Unternehmen in einem Umfeld hoher Goldpreise profitieren können. Das El-Zorro-Projekt des Unternehmens in Chile beherbergt die Lagerstätte Ternera, deren Ressource bereits im Millionen-Unzen-Bereich liegt, mit zusätzlichem Explorationspotenzial über ein größeres, distriktsweites Landpaket.

Analysten verweisen weiterhin auf die Kombination aus Größe, Geologie und infrastrukturellen Vorteilen von Ternera, darunter die Nähe zur Küste und etablierte Bergbaudienstleistungen. Dennoch deuten Bewertungskennzahlen auf weiteres Aufwärtspotenzial hin. Eine Ende letzten Jahres veröffentlichte Studie von Morgans hob hervor, dass Tesoro auf Basis des Unternehmenswerts je Unze mit einem deutlichen Abschlag gegenüber Vergleichsunternehmen gehandelt wird - trotz klar definiertem Entwicklungspfad und finanziertem Explorationsprogramm.

Die Bohrarbeiten laufen weiter, mit dem Fokus auf der Erweiterung der bekannten Mineralisierung und der Erhöhung der geologischen Sicherheit im Vorfeld zukünftiger Studien. In einem steigenden Goldmarkt können solche schrittweisen Fortschritte eine überproportionale Wirkung auf die Anlegerstimmung haben.

Barrick Mining: Strategie rückt in den Fokus

Barrick Mining (CA06849F1080) geht mit erneuerter strategischer Klarheit in das Jahr 2026. Während die Goldpreise einen starken Rückenwind geliefert haben, wurde das jüngste Anlegerinteresse weniger durch das Metall allein als vielmehr durch eine Reihe unternehmerischer und operativer Meilensteine getragen.

In einem Update von Ende letzter Woche bestätigte Barrick eine Produktionsprognose von rund 5 Millionen Unzen Goldäquivalent pro Jahr bis 2029 und bietet damit eine seltene langfristige Visibilität in einem volatilen Sektor. Bei all-in sustaining costs von etwa 1.500 US-Dollar je Unze führen die aktuellen Goldpreise zu erheblichen freien Cashflows.

Wichtig ist auch, dass Barrick zentrale geopolitische Belastungsfaktoren ausgeräumt hat. Langjährige Streitigkeiten rund um den Loulo-Gounkoto-Komplex in Mali wurden Ende November beigelegt und beseitigten damit eine wesentliche Unsicherheitsquelle, die die Aktie im Jahr 2025 belastet hatte. Seitdem sind die Anteile stark gestiegen und haben um mehr als 150% zugelegt.

Die nächste Phase von Barricks Strategie könnte sich als transformativ erweisen. Das Management prüft aktiv eine mögliche Abspaltung und separate Börsennotierung der nordamerikanischen Vermögenswerte, um Werte freizusetzen und Investoren einen direkten Zugang zu risikoarmen, erstklassigen Jurisdiktionen zu ermöglichen.

Das Umfeld zu Beginn des Jahres 2026

Der Jahresauftakt von Gold unterstreicht, wie schnell makroökonomische Erwartungen die Bergbaulandschaft verändern können. Zwar haben die Preise seit den Hochs Ende Dezember leicht nachgegeben, doch der übergeordnete Trend bleibt intakt, solange Zinssenkungen auf der Agenda stehen und geopolitische Risiken bestehen.

Für Investoren wird die Unterscheidung zwischen Junior- und Major-Unternehmen zunehmend wichtiger. Entwickler wie Tesoro Gold bieten Hebelwirkung und Optionalität in einem anhaltenden Bullenmarkt, während etablierte Produzenten wie Barrick Größe, Cashflow und strategische Katalysatoren liefern.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/precious-metals-kick-off-new-year-higher-after-robust-2025-rally-2026-01-02/

https://investorhub.tesorogold.com.au/activity-updates/eN12ly-tesoro-gold-momentum-building

https://www.reuters.com/world/india/gold-surges-us-capture-venezuela-president-spurs-safe-haven-demand-2026-01-05

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/barrick-gold-s-strategic-moves-spark-investor-interest/68459836

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Gold reitet Anfang 2026 auf einer frühen Welle. Kann sie anhalten - und was kommt als Nächstes für Tesoro Gold und Barrick Mining? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA06849F1080,AU0000077208