© Foto: Eric Gay - AP

Tesla erhält in Arizona eine wichtige Genehmigung für seinen geplanten Robotaxi-Dienst. Doch trotz des Fortschritts bleibt die Konkurrenz aus den USA und China deutlich voraus. Die Aktie verliert nachbörslich.Tesla unternimmt in den USA einen weiteren Vorstoß in Richtung vollautonomer Mobilitätsdienste. Der Elektroautohersteller hat von der Verkehrsbehörde des Bundesstaats Arizona die Genehmigung erhalten, eine Ride-Hailing-Plattform zu betreiben. Dies ist ein wichtiger Schritt für den später geplanten Start von Robotaxis. Der Antrag wurde laut Behörde Mitte November als "Transportation Network Company" eingereicht und Anfang dieser Woche freigegeben. Für einen vollautonomen Fahrdienst sind …