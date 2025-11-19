Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ein erstklassiges Zeugnis im Hinblick auf Menschenrechte ausgestellt. «Ich bin sehr stolz darauf, was er geleistet hat. Was er getan hat, ist unglaublich, hinsichtlich Menschenrechten und allem anderen», sagt Trump im Weissen Haus in Washington neben einem sichtlich zufriedenen MBS, wie der saudische Thronfolger oft nur genannt wird. Trump fügt hinzu: «Es ist ...

