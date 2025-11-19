In einem in dieser Woche relativ schwachen Marktumfeld geht es auch mit der Aktie von BASF nach unten. Da helfen auch die geplanten Entlastungen für den energieintensiven Chemieproduzenten derzeit nicht. So liegen nun weitere Details zum geplanten Industriestrompreis für energieintensive Branchen vor. Demzufolge wird dieser den Bund über drei Milliarden Euro kosten. In den Jahren 2027 bis 2029 rechne das Bundeswirtschaftsministerium mit Auszahlungen in Höhe von 3,1 Milliarden Euro, wie aus einem ...

