Nach der Vorstellung der neuen Strategie ging es gestern bei der Deutsche-Bank-Aktie den zweiten Tag in Folge scharf abwärts. Zwar kam es zu einem Ausverkauf in der gesamten europäischen Branche, Deutschlands Nummer 1 schnitt indes am schlechtesten ab.Die laufende Woche ging nicht gut los für Bankaktien in Europa. Bereits am Montag knickten Papiere europäischer Geldhäuser an der Börse ein, gestern setzte sich das mit einem Minus im Euro Stoxx Banks von 2,9 Prozent fort. Schlechtester Wert mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...