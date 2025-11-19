Wels - Die geplante Übernahme von Pierer Mobility durch den indischen Bajaj-Konzern ist vollzogen. Konkret ist Bajaj nun Alleinaktionär der Pierer Bajaj AG, die wiederum Mehrheitsaktionärin des Zweiradherstellers ist. Die von Pierer Industrie gehaltenen Aktien an der Pierer Bajaj AG seien am Dienstag an Bajaj übertragen worden, heisst es in einer Mitteilung vom Abend. Damit habe Bajaj nun einen Anteil von rund 74,9 Prozent an Pierer Mobility. Die ...

