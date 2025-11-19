Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Mittwoch in engen Grenzen. Vor wichtigen US-Daten, die erstmals wieder seit dem Ende des Shutdowns veröffentlicht werden, herrsche Zurückhaltung. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9264 im Vergleich zum Vorabend mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich mit Kursen von 0,7993 wenig und bleibt unter der Marke von 0,80. Die europäische Gemeinschaftswährung ...

