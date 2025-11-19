Drei weitere Länder schließen sich den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich an und bieten die Möglichkeit, beim Bezahlen online und im Geschäft mit Apple Pay in Raten zu zahlen

Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, gab heute bekannt, dass seine flexiblen Zahlungsprodukte nun auch beim Bezahlen mit Apple Pay in Dänemark, Spanien und Schweden verfügbar sind. Diese Einführung bietet Apple Pay-Kunden in diesen Ländern noch mehr Flexibilität und Transparenz. Berechtigte Nutzer können Klarna beim Bezahlen online und in Apps mit dem iPhone oder iPad sowie im Geschäft mit dem iPhone verwenden.

Die Erweiterung baut auf der erfolgreichen Einführung dieser Funktion in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada auf, wo Millionen von Kunden bereits mit Klarna über Apple Pay bezahlen. Klarna ist einer der ersten Anbieter von "Buy Now, Pay Later", der in diesen Ländern über Apple Pay verfügbar ist und Verbrauchern eine nahtlose, flexible Zahlungsmethode bietet. Kunden in Frankreich werden in den kommenden Wochen mit Klarna über Apple Pay bezahlen können.

"Nach der fantastischen Resonanz in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada freue ich mich außerordentlich, Klarna auf Apple Pay nun auch für Millionen von Verbrauchern in ganz Europa verfügbar zu machen", sagte Sebastian Siemiatkowski, Mitbegründer und CEO von Klarna. "Im Zuge unserer Expansion in weitere Länder erhalten noch mehr Menschen die Freiheit und Flexibilität, selbst zu entscheiden, wie und wann sie bezahlen und das alles mit dem nahtlosen, sicheren Apple Pay-Erlebnis, das sie schon kennen und nutzen

Berechtigte Kunden können Einkäufe in drei monatliche Raten aufteilen oder bis zu 30 Tage später bezahlen, und zwar stets zinsfrei. Kosten für höherwertige Artikel können darüber hinaus über einen längeren Zeitraum verteilt werden, um von wettbewerbsfähigen Zinssätzen, die bei 0 beginnen, zu profitieren.

Beim Bezahlen mit Apple Pay, sei es im Geschäft, online oder in der App, wählen Kunden an der Kasse Klarna aus und tippen anschließend auf "Später bezahlen", um die verfügbaren Klarna-Produkte zu sehen. Danach können sie den gewünschten Ratenplan auswählen und den nahtlosen Bezahlvorgang über Apple Pay abschließen. Klarna gewährleistet eine verantwortungsbewusste Kreditvergabe durch seine branchenführende Bonitätsprüfung vor der Genehmigung, ohne Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit der Kunden.

Apple Pay bietet Nutzern eine einfache, sichere und vertrauliche Zahlungsmethode. Wie bei allen Apple Pay-Käufen speichert Apple auch bei Zahlungen mit einem Klarna-Ratenzahlungsplan über Apple Pay keine Transaktionsdaten, die mit dem Nutzer in Verbindung stehen.

Mit mehr als 111 Millionen aktiven Verbrauchern weltweit erweitert Klarna kontinuierlich sein Handelsnetzwerk mit dem Ziel, an jeder Kasse verfügbar zu sein und Käufern eine fairere Alternative zu traditionellen Kreditkarten für alles zu bieten.

Hinweis:

Ratenzahlungen mit Apple Pay: Kredite werden nicht von Apple vergeben. Apple stellt technische Dienste für Ratenzahlungen über Apple Pay bereit. Möglicherweise nicht für alle Arten von Käufen verfügbar, z. B. für Abonnements und wiederkehrende Zahlungen. Es gelten Softwareanforderungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Performance, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen, Marktchancen sowie zur erwarteten Akzeptanz der von uns angebotenen Zahlungsoptionen. Wörter wie "glauben", "erwarten", "annehmen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Formulierungen kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere Sicht zum Datum dieser Mitteilung wieder und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter für flexible Zahlungslösungen. Mit über 111 Millionen aktiven Nutzern weltweit und 3 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht Klarnas KI-gestütztes Zahlungs- und Handelsnetzwerk Menschen, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Mehr als 790.000 Einzelhändler vertrauen auf Klarnas innovative Lösungen, um Wachstum und Kundentreue zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com.

