Brookfield plant einen Milliardenfonds für globale KI-Infrastruktur. Der Konzern will damit Projekte im Wert von bis zu 100 Milliarden US-Dollar stemmen.Brookfield Asset Management startet laut dem Wall Street Journal einen neuen Infrastrukturfonds, der gezielt auf den Ausbau künstlicher Intelligenz ausgerichtet ist. Das Unternehmen strebt zehn Milliarden US-Dollar an Eigenkapital an und hat bereits fünf Milliarden US-Dollar eingesammelt. Zu den Geldgebern zählen Nvidia, die Kuwait Investment Authority und Mittel aus Brookfields eigener Bilanz. Ausbaupläne im gigantischen Maßstab Brookfield will das Kapital gemeinsam mit zusätzlichen Co-Investitionen und Fremdfinanzierungen nutzen, um …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.