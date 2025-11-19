© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEBrookfield plant einen Milliardenfonds für globale KI-Infrastruktur. Der Konzern will damit Projekte im Wert von bis zu 100 Milliarden US-Dollar stemmen.Brookfield Asset Management startet laut dem Wall Street Journal einen neuen Infrastrukturfonds, der gezielt auf den Ausbau künstlicher Intelligenz ausgerichtet ist. Das Unternehmen strebt zehn Milliarden US-Dollar an Eigenkapital an und hat bereits fünf Milliarden US-Dollar eingesammelt. Zu den Geldgebern zählen Nvidia, die Kuwait Investment Authority und Mittel aus Brookfields eigener Bilanz. Ausbaupläne im gigantischen Maßstab Brookfield will das Kapital gemeinsam mit zusätzlichen Co-Investitionen und Fremdfinanzierungen nutzen, um …Jetzt den vollständigen Artikel lesen
