Die Nervosität an den Märkten steigt: Nvidia könnte nach den Quartalszahlen die größte Marktwertveränderung der Geschichte erleben. Optionen signalisieren eine Schwankung von sieben Prozent - Investoren hoffen auf den nächsten Beweis, dass der KI-Boom weiter Fahrt aufnimmt. Rekordschwankung und Rekordspannung Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse richtet sich der Blick der globalen Finanzmärkte erneut auf Nvidia. Optionen deuten nach Daten des Analysehauses ORATS auf eine Kursbewegung von rund sieben Prozent hin - in beide Richtungen. ...

