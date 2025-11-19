Am Dienstag fand der Kapitalmarkttag von Rheinmetall statt. Deutschlands größter Rüstungskonzern will den Umsatz binnen sechs Jahren etwa verfünffachen. Rund 50 Milliarden Euro Umsatz traut sich Rheinmetall bis 2030 zu. Die Mittelfristziele kamen bei den Anlegern gut an. Zeitweise konnte die Aktie am Dienstag deutliche Gewinne verbuchen, die sie allerdings in einem schwachen Marktumfeld wieder abgeben mussten. Nun haben die ersten Analysten reagiert.

