Ganz klar: Das Börsenjahr 2025 wird nicht mehr als ein großartiges Jahr für defensive Value-Aktien in die Geschichtsbücher eingehen. An den Märkten weltweit wurden vor allem die Storys rund um Growth-Aktien mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz gespielt. Der Index "Aktien für immer" mit vielen stabilen Blue Chips legte nur minimal zu. Dennoch ist der Index, dem Apple, Thermo Fisher, Linde, Novo Nordisk, Danaher, UnitedHealth, AutoZone, Johnson & Johnson, Microsoft und Nestlé angehören, einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär