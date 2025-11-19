DJ EUREX/DAX-Futures nur noch etwas leichter vor Nvidia
DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen vor Beginn des Kassahandels. "Der Verkaufsdruck von gestern dürfte ausgelaufen sein", sagt ein Händler. Er rechnet mit einer volatilen Seitwärtsbewegung im Tagesverlauf, da alle Marktteilnehmer auf die Nvidia-Geschäftszahlen am Abend warten. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 36 auf 23.204 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.250 und das -tief bei 23.121 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.275 Kontrakte.
November 19, 2025
