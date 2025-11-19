DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Nervosität vor Nvidia-Zahlen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils massiven Verlusten am Dienstag haben die Akteure an den Börsen in Ostasien am Mittwoch ihre Wunden geleckt. Die meisten Indizes zeigten sich mit kleinen Abgaben, nachdem es an der Wall Street bereits den vierten Tag in Folge nach unten ging. Im Handel war von einer wackligen Stabilisierung die Rede. Das habe insbesondere für die zuletzt stärker verkauften Technologieaktien mit ihren hohen Bewertungen zugetroffen. Hier habe spürbare Zurückhaltung geherrscht vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Flaggschiffs und Trendsetters Nvidia am Abend nach Börsenschluss in den USA.

Der Nikkei-225-Index in Tokio gab um 0,3 Prozent nach auf 48.538 Punkte. Neben den zuletzt gesunkenen Zinssenkungserwartungen in den USA kam hier als Bremser die Sorge vor einer überbordenden Staatsverschuldung hinzu. Gerade nach den schwach ausgefallenen BIP-Daten für das vergangene Quartal hielten sich Spekulationen über höhere staatliche Ausgaben unter der neuen Premierministerin Takaichi, so Marktbeobachter. Die Renditen längerfristiger japanischer Staatsanleihen notierten zuletzt bereits auf Mehrjahrzehntehochs. Im Zehnjahresbereich stieg sie um 2 Basispunkte auf 1,77 Prozent.

Für Kaufzurückhaltung sorgte auch weiter, dass sich die Stimmung zwischen Japan und China wegen des Konfliktthemas Taiwan zuletzt verschlechterte. China warnte deswegen seine Bürger vor Reisen nach Japan.

An den chinesischen Börsen ging es in Schanghai um 0,2 Prozent nach oben, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,3 Prozent zurück. In Seoul verlor der Kospi 0,6 Prozent. Hier gaben die Kurse der Nvidia-Zulieferer SK Hynix und Samsung Electronics um 1,4 bzw. 1,3 Prozent nach. In Tokio zeigte sich der Chipwert Advantest 0,6 Prozent leichter, während der Kurs der Technologieholding Softbank Group nach dem starken Vortagesminus unverändert aus dem Tag ging.

Unter den weiteren Einzelwerten verbilligten sich in Hongkong Xiaomi um 5,7 Prozent. Der Technologieriese hatte durchwachsene Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt und gewarnt, dass er mit steigenden Kosten für Speicherchips zu kämpfen habe.

Baidu zeigten sich 0,6 Prozent leichter. Der Internet-Suchriese verzeichnete einen starken Umsatzrückgang im dritten Quartal, wobei das Cloud-Geschäft aber gut lief.

In Sydney stand zum Ende des Tages ein Minus von 0,3 Prozent. TPG Telecom büßten 1,8 Prozent ein. Der Telekommunikationsbetreiber hat das Volumen einer Kapitalerhöhung bei institutionellen Anlegern fast halbiert und dies unter anderem mit den jüngsten Turbulenzen an den globalen Aktienmärkten begründet. REA Group verbesserten sich um 1,2 Prozent. Der Betreiber von Immobilien-Webseiten hat den stellvertretenden Finanzvorstand seines Mehrheitseigners News Corp zu seinem neuen Finanzchef gemacht.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.447,90 -0,3% +5,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 48.537,70 -0,3% +26,1% 07:00 Kospi (Seoul) 3.929,51 -0,6% +63,8% 07:30 Shanghai-Comp. 3.946,74 +0,2% +18,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.840,85 -0,3% +31,4% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:57 % YTD EUR/USD 1,1585 0,1 1,1579 1,1592 +11,9% EUR/JPY 180,17 0,0 180,09 179,64 +10,4% EUR/GBP 0,8818 0,1 0,8807 0,8815 +6,4% GBP/USD 1,3138 -0,1 1,3147 1,3150 +5,1% USD/JPY 155,52 -0,0 155,53 154,97 -1,3% USD/KRW 1.464,95 0,5 1.457,65 1.465,77 -0,9% USD/CNY 7,0879 0,1 7,0822 7,0852 -1,8% USD/CNH 7,1118 0,0 7,1112 7,1152 -3,1% USD/HKD 7,7893 0,1 7,7848 7,7827 +0,1% AUD/USD 0,6494 -0,2 0,6510 0,6486 +4,9% NZD/USD 0,5638 -0,4 0,5659 0,5660 +1,0% BTC/USD 91.171,55 -2,1 93.111,30 90.328,00 -2,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,49 60,74 -0,4% -0,25 -16,9% Brent/ICE 64,62 64,89 -0,4% -0,27 -14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.086,83 4.068,33 +0,5% +18,51 +54,0% Silber 51,35 50,725 +1,2% +0,62 +73,9% Platin 1.335,69 1.328,88 +0,5% +6,81 +51,3% Kupfer 4,98 4,97 +0,2% +0,01 +21,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

