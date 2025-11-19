Quanten Computer Transformation: VBIX wird zu Quantum X Labs?!

Anzeige / Werbung

Das israelische Quantencomputer-Unternehmen Quantum X Labs plant über die Fusion mit Viewbix Inc. (WKN: A40KCG) den Börsengang an die Nasdaq. Die Transaktion soll bereits in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.

Derzeit fließt beträchtliches Beteiligungskapital in diesen Sektor nach Israel, da man dort in bestimmten Bereichen offenbar bereits einen Schritt voraus ist. Wir gehen daher fest davon aus, dass nach einer erfolgreichen Abwicklung der Transaktion aufgrund eines möglichen Anleger-Kaufdrucks eine umfassende Neubewertung des Unternehmens einsetzen könnte.

Quanten-Computer Technologie aus Israel steht hoch im Kurs

Das israelische Quantencomputer-Softwareunternehmen Classiq gab zuletzt eine strategische Finanzierung über 40 Mio. bekannt, an der sich AMD Ventures, Qualcomm Ventures und IonQ sowie große Finanzinstitute wie der koreanische Gigant Mirae Asset Capital, LeumiTech77 von der Bank Leumi und Quantum Eretz beteiligten.

Quanten-Computer: Unglaubliche Bewertungen - unglaubliche Chancen!

Quanten-Technologie ist neben künstlicher Intelligenz einer der Schlüsselbereiche, die die Zukunft radikal verändern könnten. Es geht nicht nur darum, komplexe Rechenaufgaben in Rekordzeit zu lösen - Sicherheit spielt dabei eine ebenso zentrale Rolle. Kein Wunder, dass selbst das Weiße Haus kürzlich erwogen hat, in Quanten-Computer-Aktien zu investieren, denn dieser Markt gehört zu den wichtigsten Wirtschaftstreibern der Zukunft. Viewbix Inc. (WKN: A40KCG) geht noch einen Schritt weiter: Nach Abschuss einer zuletzt in die Wege geleiteten Transaktion vereint das Unternehmen künstliche Intelligenz und Quantentechnologie - eine explosive Kombination mit enormem Potenzial für bahnbrechende Innovationen und starken Börsenerfolg.

Viewbix Inc.*

WKN: A40KCG, ISIN: US9267113002, Nasdaq: VBIX

Im Juli 2025 gab Viewbix Inc. (WKN: A40KCG), ein unscheinbares, an der Nasdaq notiertes Technologieunternehmen, eine strategische Neuausrichtung bekannt ("Viewbix is Set to Explore New Opportunities…").

Nahezu zeitgleich erfolgte eine Platzierung von Aktien im Wert von 4,5 Mio. USD zu einem Preis von 4,86 USD je Aktie bei institutionellen Investoren.

Nun nimmt die Entwicklung Fahrt auf: Weitere 3 Mio. USD wurden jüngst zu 3,75 USD je Aktie eingeworben - begleitet von der Bekanntgabe eines spektakulären Übernahmeziels:

Viewbix Intends to Acquire Innovative Quantum Computing Technologies Company, Quantum X Labs

Viewbix Inc. (WKN: A40KCG), ein globaler Entwickler innovativer Ad-Tech-Technologien, gab heute die Unterzeichnung eines unverbindlichen Term Sheets bekannt, in dem die vorgeschlagenen Bedingungen für die Übernahme von Quantum X Labs Ltd. dargelegt werden.

Gemäß den Bedingungen des Term Sheets erwirbt Viewbix nach Abschluss der Übernahme 100% des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals von Quantum X Labs im Tausch gegen die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens und vorfinanzierten Optionsscheinen zum anteiligen Erwerb von Stammaktien des Unternehmens an die Aktionäre von Quantum X Labs. Diese nach Abschluss der Übernahme an die Aktionäre von Quantum X Labs auszugebenden Wertpapiere entsprechen 65% des gesamten nach Abschluss der Übernahme ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals von Viewbix.

Der Abschluss der Übernahme und die Ausgabe der Wertpapiere durch Viewbix werden voraussichtlich im Dezember 2025 erfolgen, vorbehaltlich der abschließenden Due-Diligence-Prüfung, der Unterzeichnung endgültiger Verträge, behördlicher Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften der Nasdaq Stock Market LLC sowie üblicher Abschlussbedingungen.

Was nicht in der News steht - Wer ist Quantum X Labs?

Laut ihrer Website ( https://quantumxlabs.xyz) forscht das Unternehmen in mehreren hochinnovativen Bereichen des Quantencomputing und der Quantentechnologie:

1. Quantum Transportation

QuantumX Labs nutzt seine eigene Technologie für Quantenfehlerkorrektur (QECC), um Herausforderungen der vorausschauenden Wartung in wichtigen Automobilplattformen zu lösen. Das Patent des Unternehmens ist eine KI-basierte Methode, die Quantenfehler mithilfe neuronaler Netze erkennt und korrigiert.

Vorteile:

Codeunabhängig: Funktioniert für sämtliche Quantenfehlercodes (z. B. Surface, Color, Bicycle, Product Codes).

Rauschsensitiv: Passt sich automatisch an unterschiedliche Rauschmodelle an.

Skalierbar: Einsetzbar auf verschiedenen Hardwareplattformen.

Eine flexible, leistungsfähige und zukunftssichere Lösung für kommende Quantenhardware.

2. CliniQuantum - Quantenbasierte klinische Datenanalyse

Nutzung von Quantencomputerprinzipien zur effizienteren Speicherung, Verarbeitung und Analyse von Biodaten im Vergleich zu aktuellen Technologien.

Eine Plattform, die Bioinformatik, Quantencomputing und klinische Datenauswertung kombiniert.

Ziel: Die Identifizierung verborgener biologischer Strukturen und Wirkmechanismen, die mit klassischen Methoden nicht erfasst werden. Entwicklung der ersten quantenbasierten klinischen Analyseplattform, die Biologie auf Omics-Ebene mit Studienergebnissen verknüpft. Das Ziel ist es, innerhalb bestehender Stichproben relevante Subpopulationen und Behandlungsmechanismen zu identifizieren - und so Studien intelligenter, schneller und biologisch präziser zu gestalten.

Mission: Omics-Daten (Genomik, Proteomik etc.) mit klinischen Ergebnissen verbinden, um Studien schneller, präziser und effizienter zu machen.

3. Quantum Gyro - Präzise Bewegungserfassung ohne bewegliche Teile

Ein NMR-Gyroskop, das Drehbewegungen über Änderungen der Larmor-Frequenz misst. Dank eines optisch gepumpten Magnetometers werden selbst minimale magnetische Änderungen erkannt - die Grundlage für hochpräzise Navigationssysteme der nächsten Generation.

Die innovative Lösung ist dreifach: Einzellaser, Dualfrequenz-/Polarisationsauslesung, wasserstoffunterstützte Wandpassivierung zur Verlängerung, monolithische Dampfzellen mit integrierter Aktorik.

4. QuantumQ Security - Kommunikation mit physikalisch garantierter Sicherheit

Ziel ist es, den Schutz der nächsten Generation durch den Einsatz von Quantentechnologien zu verbessern.

Vorteile:

Schutz unabhängig von Rechenleistung (auch gegen Quantenangriffe).

Physikalisch verifizierte Abhörsicherheit.

Fazit: Eine spekulative, aber spannende Gelegenheit

Die geplante Übernahme von Quantum X Labs könnte Viewbix Inc. (WKN: A40KCG) in ein völlig neues Technologiefeld katapultieren - mit enormem Potenzial für eine strategische Neubewertung. Aktuell bietet sich Anlegern die Möglichkeit, deutlich günstiger einzusteigen als die zuletzt beteiligten institutionellen Investoren (3,75 USD bzw. 4,85 USD pro Aktie).

Branchenvergleich: Quantenunternehmen mit Milliardenbewertungen

Unternehmen Ticker Marktkapitalisierung (ca.) Fokus IonQ Inc. IONQ 18 Mrd. USD Trapped-Ion-Technologie, "Quantum-Only"-Anbieter D-Wave Quantum Inc. QBTS 10 Mrd. USD Quantum Annealing & Gate-Modelle Rigetti Computing Inc. RGTI 11 Mrd. USD Superconducting Qubits & Cloud-Zugang



Im Vergleich dazu erscheint Viewbix Inc. (WKN: A40KCG) - noch vor Abschluss der Übernahme - als stark unterbewertete Spekulation auf ein potenziell zukunftsweisendes Quantenunternehmen.

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Viewbix Inc. (WKN: A40KCG), und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der Viewbix Inc. (WKN: A40KCG), eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der Viewbix Inc. (WKN: A40KCG) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Viewbix Inc. (WKN: A40KCG), zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

