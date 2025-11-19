FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Verkaufsempfehlung der UBS hat am Mittwoch den Kursrutsch der Aktien von Fraport forciert. Kurz nach dem Handelsstart fiel der Kurs um 2,6 Prozent auf 69,75 Euro und damit auf ein weiteres Tief seit August.

Nachdem Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs am Vortag seine langjährige Kaufempfehlung "nur" gestrichen hatte, rät Cristian Nedelcu von der UBS nun sogar beim Kursziel von 65 Euro zum Verkauf. Nach ihrem starken Lauf würden Fraport-Aktien nicht nur gegenüber den Konkurrenten Aena und ADP mit einer Prämie gehandelt, sondern lägen auch über dem eigenen inneren Wert. Nedelcu ist zudem weitaus skeptischer für den Barmittelzufluss 2026/27 als der Markt. Seine Prognose beträgt nur etwa die Hälfte des Konsenses.

Goldman-Experte Creuset hatte tags zuvor seine Kaufempfehlung vom April 2022 aufgegeben. Er stellte dabei neben den überdurchschnittlichen Kursgewinnen auch auf das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin ab.

Fraport-Aktien hatten am 11. November nach den Neunmonatszahlen mit über 81 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht und damit mehr gekostet als vor der belastenden Corona-Pandemie. Mit einem Kursplus von 39 Prozent hatten sie den MDax damals klar hinter sich gelassen./ag/gl/mis