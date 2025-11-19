Zu den stärksten Werten an der Börse zählt am Mittwoch SMA Solar. Seit der Wechselrichterspezialist in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt hat, setzt sich der Aufwärtstrend beim SDAX-Titel fort. Verantwortlich für den neuen Kurssprung ist eine deutliche Kurszielanhebung durch das Analysehaus Jefferies.SMA Solar kehre wieder zur Profitabilität zurück, lobte Experte Constantin Hesse in seinem neuen Update. Das Unternehmen scheine das Schlimmste hinter sich zu haben. Das laufende Kostensenkungsprogramm ...

