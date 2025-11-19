Im XETRA-Handel geht es um fast 7 % nach oben - kein Wunder: JEFFERIES hat soeben eine Hochstufung von SMA SOLAR von Hold auf Buy veröffentlicht. Dabei wurde das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben. Aus der Studie des Analysehauses geht hervor, dass SMA SOLAR wieder zu Profitabilität zurückkehrt - das Unternehmen scheine das Schlimmste hinter sich zu haben, heißt es darin. Das riecht nach Comeback!



