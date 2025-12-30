Retrospektive 2025: Volker Schöller von Schoenergie setzt sich dafür ein, dass die vielen Großspeicher, die vermutlich bald gebaut werden, netzbildend sind. Dafür baut er am Umspannwerk in Föhren ein Demonstrationsprojekt mit Komponenten von SMA, die sich schon in Großbritannien bewähren. Ein Standard für die Zukunft?Dieser Artikel wurde erstmals am 15. 9. 2025 veröffentlicht. Er ist Teil der pv magazine-Weihnachts-Retrospektive 2025, für die wir eine Auswahl der interessanten und relevanten Online-Artikel zusammengestellt haben. Die Bewohner von Föhren, Bekond und Hetzerath sowie rund 130 Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
