Der Branchenverband Photovoltaic Austria warnt, dass die geplanten Netznutzungsentgelte im Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) die heimische Stromproduktion verteuern und Investitionen ausbremsen. Dadurch werde Österreich als Wirtschaftsstandort geschwächt und die Versorgungssicherheit gefährdet. Unter den Erneuerbaren-Verbänden herrscht Einigkeit: Besser kein ElWG als eines mit neuen Netzsteuern. Ideologisch motivierte Eingriffe bei den Netzentgelten konterkarieren das große Potenzial des Gesetzes.
