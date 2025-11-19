Einmal mehr ist es der Bayer-Aktie nicht gelungen, die Widerstandszone bei der Marke von 30,00 Euro zu überwinden. Zwischen 27,00 und 27,50 Euro kann sich der DAX-Wert wieder stabilisieren. Unterstützend wirkt eine weitere Zulassung, die die Leverkusener von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) erhalten haben.Lynkuet darf fortan auch in der Europäischen Union (EU) vertrieben werden. Das Mittel hat laut Bayer grünes Licht zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS; ...

