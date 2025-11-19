EQS-News: VyOS Networks Corporation / Schlagwort(e): Produkteinführung

IONOS baut verteilte und skalierbare Hochleistungsnetzwerke mit VyOS



19.11.2025 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



POWAY, Kalifornien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- VyOS Networks, ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-Netzwerkbetriebssystemen, gab heute den erfolgreichen Einsatz von VyOS auf der Bare-Metal-Plattform von IONOS, einem der führenden europäischen Anbieter von Hosting- und Cloudinfrastruktur, bekannt. Diese Transformation ermöglicht es IONOS, eine verteilte, skalierbare und hochleistungsfähige Netzwerkarchitektur aufzubauen, die große Workloads mit höherer Zuverlässigkeit und Effizienz unterstützt. Stärkung einer leistungsstarken, verteilten Infrastruktur IONOS wollte weg von einem traditionellen zentralisierten Netzwerkdesign, das Skalierung einschränkte und das Risiko von Serviceunterbrechungen mit sich brachte. Durch die Integration von VyOS hat IONOS ein fehlertolerantes, verteiltes Netzwerk geschaffen, das Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit bietet und gleichzeitig CAPEX und OPEX reduziert. "VyOS gab uns die Freiheit, ein robustes, verteiltes Netzwerk aufzubauen, ohne auf Performance oder Kontrolle verzichten zu müssen. Wir können effizient und sicher auf Hunderte von Knoten skalieren", sagte Tomás Montero, Head of Hosting Network Services bei IONOS. Zentrale Ergebnisse Skalierbare Infrastruktur: IONOS hat Hunderte von VyOS-Instanzen in einer verteilten Umgebung implementiert, was eine dynamische Skalierung und hohe Verfügbarkeit ermöglicht.

IONOS hat Hunderte von VyOS-Instanzen in einer verteilten Umgebung implementiert, was eine dynamische Skalierung und hohe Verfügbarkeit ermöglicht. Leistungssteigerungen: VyOS erzielte aggregierte Datenraten im Bereich mehrerer hundert Gbit/s, mit einem Spitzendurchsatz von bis zu 20 Gbit/s und 1,5 Millionen Paketen pro Sekunde (pps) pro Cluster.

VyOS erzielte aggregierte Datenraten im Bereich mehrerer hundert Gbit/s, mit einem Spitzendurchsatz von bis zu 20 Gbit/s und 1,5 Millionen Paketen pro Sekunde (pps) pro Cluster. Geringeres Betriebsrisiko: Durch die Umstellung auf VyOS wurden Single Points of Failure beseitigt, was zu einer verbesserten Fehlertoleranz und Servicekontinuität führte.

Durch die Umstellung auf VyOS wurden Single Points of Failure beseitigt, was zu einer verbesserten Fehlertoleranz und Servicekontinuität führte. Kosteneffizienz: Das Open-Source-Modell von VyOS ermöglichte IONOS, den Lizenzierungsaufwand herkömmlicher Anbieter zu eliminieren und so die Betriebskosten erheblich zu senken. Die Stärke von Open-Source-Networking Die Einführung von VyOS bei IONOS zeigt, dass Open-Source-Netzwerklösungen in Bezug auf Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit sowie Kosteneffizienz mit proprietären Systemen konkurrieren und diese sogar übertreffen können", so Santiago Blanquet, Chief Revenue Officer bei VyOS Networks. "Die Zusammenarbeit demonstriert, wie Unternehmen mit VyOS cloud-fähige Infrastrukturen mit hohem Durchsatz aufbauen, die außergewöhnliche Performance und Resilienz liefern." IONOS plant, seine Zusammenarbeit mit VyOS fortzusetzen und "Vector Packet Processing (VPP)" in VyOS 1.5 zu übernehmen, um den Durchsatz und die Effizienz weiter zu steigern, zusammen mit einer tieferen Integration der Orchestrierung sowie erweiterten Load-Balancing-Technologien. Über VyOS Networks VyOS Networks ist ein globaler Vorreiter im Open-Source-Networking. Seit über einem Jahrzehnt liefert VyOS Enterprise-Routing, Firewalling und VPN und ermöglicht sichere, skalierbare und automatisierte Netze auf Bare Metal, Cloud und Edge. Über IONOS IONOS ist ein weltweit führender Anbieter von Web-Hosting, Cloud-Infrastruktur und Digital-Services für Unternehmen jeder Größe. Mit Lösungen für Millionen von Kundinnen und Kunden bietet IONOS zuverlässige, skalierbare und sichere Plattformen - mit Fokus auf Performance, Datenhoheit und Nachhaltigkeit - und ist damit ein vertrauenswürdiger Partner für die digitale Transformation. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447612/4781524/VyOS_Logo.jpg Kontakt:

Yuriy Andamasov

yuriy@vyos.io ; yago.blanquet@vyos.io

+1 619 432 0570 View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ionos-baut-verteilte-und-skalierbare-hochleistungsnetzwerke-mit-vyos-302610373.html



19.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News