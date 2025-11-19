EQS-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Erkner, 19. November 2025 - Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, hat ihre Anleihe 2020/2025 fristgerecht und vollständig zu 100 % des Nennbetrags zurückgezahlt. Die Tilgung in Höhe von 9.168.000 Euro und die letzte Zinszahlung erfolgten durch ein planmäßiges Gesellschafterdarlehen. Aus Sicht von SUNfarming hat die Gesellschaft einmal mehr ihr Bemühen zum Ausdruck gebracht, dass sie auch am Kapitalmarkt ein langfristig verlässlicher Partner sein will, und ihre langfristige Ausrichtung auf stabile, transparente und nachhaltige Finanzierungsstrukturen bekräftigt. Im Vorfeld der Tilgung hatte das Unternehmen den Inhabern der Anleihe 2020/2025 angeboten, ihre Schuldverschreibungen im Rahmen eines Umtauschangebots in die neue 5,25 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSB3) zu tauschen. Insgesamt wurden Schuldverschreibungen 2020/2025 im Volumen von 832.000 Euro umgetauscht. SUNfarming wertet dieses Ergebnis als klares Zeichen des Vertrauens der Investoren in die strategische Ausrichtung, das Geschäftsmodell und die nachhaltige Wertschöpfung der SUNfarming-Gruppe. Das öffentliche Angebot zur Zeichnung der neuen 5,25 % Anleihe 2025/2030 ist weiterhin aktiv und bietet institutionellen wie privaten Anlegern die Möglichkeit, sich an der dynamischen Wachstumsphase von SUNfarming zu beteiligen. Die Zeichnungsunterlagen und der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt stehen auf der Unternehmenswebseite unter www.sunfarming.de/ir zur Verfügung. Die Mittel aus der neuen Emission dienen dem weiteren Unternehmenswachstum durch die Finanzierung neuer Projekte sowie der Ablösung des Gesellschafterdarlehens, das zur Tilgung der Anleihe 2020/2025 genutzt wurde. Bei den neuen Projekten liegt der strategische Fokus insbesondere auf dem Ausbau des zukunftsstarken Segments der Agri-Photovoltaik und Energiespeicherlösungen. Die Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2025/2030 im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 3. Februar 2026 geplant. "Aus unserer Sicht muss die pünktliche und vollständige Rückzahlung der Anleihe 2020/2025 als ein klares Signal unserer finanziellen Stabilität gesehen werden. Gleichzeitig setzen wir mit der neuen 5,25 % Anleihe 2025/2030 unser bewährtes, diversifiziertes Finanzierungsmodell konsequent fort mit dem Ziel, dadurch zusätzlichen Spielraum für unser weiteres profitables Wachstum zu schaffen - insbesondere in den Bereichen Agri-Photovoltaik und Energiespeicher", so Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming GmbH. "Wir investieren in reale Werte mit direktem Impact, denn unsere Projekte liefern saubere Energie, sichern landwirtschaftliche Einkommen und stärken regionale Wirtschaftskreisläufe." Eckdaten der Anleihe 2025/2030 Emittentin SUNfarming GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro ISIN/WKN DE000A4DFSB3/A4DFSB Kupon 5,25 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Zeichnungsfrist 13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.sunfarming.de/ir Valuta 6. November 2025 Laufzeit 5 Jahre: 6. November 2025 bis 6. November 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 6. Mai und 6. November eines jeden Jahres (erstmals am 6. Mai 2026) Rückzahlungstermin 6. November 2030 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 6. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 6. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Ausschüttungsbegrenzung

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Weder die SUNfarming GmbH, I Squared Capital Advisors (US) LLC, deren verbundene Unternehmen oder verwaltete Gesellschaften noch deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter oder Beauftragte geben irgendeine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie gleich welcher Art, ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen.



Kontakt:

Karsten Balzer

SUNfarming GmbH

03362/8859-120

ir@sunfarming.de Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



