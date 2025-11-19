Im September hat der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna in New York einen der wichtigsten Technologiebörsengänge des Jahres hingelegt. Doch mit der Aktie geht es steil bergab. Vor allem wegen einer Kennzahl schrillen bei Anlegern die Alarmglocken. Am 10. September hat Klarna ein glanzvolles Tech-Debüt an der New Yorker Börse gegeben. Die Emission war 25fach überzeichnet, das Unternehmen sammelte 1,4 Milliarden Dollar ein. Doch inzwischen ist die Aktie massiv unter Druck geraten. Allein am ...

