Bussnang - Stadler Rail hat einen Auftrag in den Niederlanden gewonnen. Die Ostschweizer liefern 36 Pendlerzüge vom Typ Flirt an die Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS). Die neuen vier- und sechsteiligen Züge sollen ab 2030 in den Niederlanden fahren, wie Stadler in einem Communiqué vom Mittwoch bekannt gab. Ein Auftragsvolumen wurde nicht genannt. Das Engineering macht Stadler in seinem Standort in Prag. Gefertigt werden die Fahrzeuge vollständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab