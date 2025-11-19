EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.11.2025 / 10:38 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:



Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025

Ort: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025

Ort: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html





