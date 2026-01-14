EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.01.2026
Ort: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
|Maximilianstraße 35C
|80539 München
|Deutschland
|Internet:
|www.ttl-ag.de
